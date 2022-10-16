Toulouse 3-2 Angers (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Toulouse sahasında Angers'i 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse bu sonuçla beraber puanını 15'e yükseltirken, Angers 8 puanda kaldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 17:07