Celta Vigo 1-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alexander Sörloth sessiz kaldı!

İspanya Ligi'nin 9. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. Mücadelede galip gelen taraf 2-1 ile Alexander Sörloth ve arkadaşları oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 17:09