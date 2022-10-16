Celta Vigo 1-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU-ÖZET) Alexander Sörloth sessiz kaldı!
İspanya Ligi'nin 9. haftasında Celta Vigo ile Real Sociedad kozlarını paylaştı. Mücadelede galip gelen taraf 2-1 ile Alexander Sörloth ve arkadaşları oldu. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 16.10.2022- 17:09
İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Mücadele Real Sociedad, 30. dakikada Illarramendi'nin golüyle 1-0 öne geçti. 39. dakikada ise ev sahibi takım Iago Aspas'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve maçta ilk yarı 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 54. dakikada Zubeldia sahneye çıktı ve Sociedad'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sociedad 3 puanın sahibi oldu. Real Sociedad'da eski bir Trabzonsporlu Alexander Sörloth maça ilk 11'de başladı ve skor üretemedi.
SOCIEDAD ÜSTE ÜSTE 4 GALİBİYET ALDI
Bu sonucun ardından ligde üst üste 4 maçını kazanan Real Sociedad 19 puana ulaştı. Celta Vigo ekibi de 10 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Sociedad evinde Mallorca ile karşılaşacak. Celta Vigo ise Valladolid deplasmanında galibiyet arayacak.