La Liga'nın 9. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. İspanya'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşıyor.
İspanya La Liga'da Real Madrid, topladığı 22 puanla 2. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Barcelona ise averaj farkıyla zirvede yer alıyor.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Barcelona maçı 17.15'te başladı. Dev karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanıyor.
REAL MADRID – BARCELONA İLK 11'LER
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Kounde, Garcia, Balde, Busquets, De Jong, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski.