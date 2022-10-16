İspanya'da El Clasico heyecanı yeniden tüm futbolseverleri ayağa kaldırdı. Averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturan Barcelona ile ezeli rakibi Real Madrid'in konuğu olacak. Liderlik koltuğuna kimin oturacağını belirleyecek olan karşılaşma ile ilgili arama motorlarında Real Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabı ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

İspanya ligi La Liga'nın 9. haftasında, ligin en heyecanlı karşılaşması için geri sayım devam ediyor. Bir yanda averajla liderlik koltuğunda oturan ve deplasmanda ezeli rakibiyle karşılaşacak olan Barcelona, ligdeki üstünlüğünü korumak için 3 puanı almak isterken diğer yanda da liderliği tatmak isteyen Real Madrid yer alıyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler için tüm merak edilenler haberimizde...

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona maçı 16 Ekim Pazar günü TSİ 17.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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Ligin namağlup iki takımı Barcelona ve Real Madrid, El Clasico öncesinde 22'şer puana sahip olurken, şimdiye kadar kalesinde sadece 1 gol gören Katalan ekibi averaj farkıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

Her iki takım arasında 26 Mart 1916'dan bu zamana kadar oynanan 249 maçın 100'ünü Real Madrid, 97'sini Barcelona kazanırken, 52 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Ligde ise 184 kez oynanan ve 35 kez beraberlikle biten El Clasico'da Real Madrid'in 76, Barcelona'nın 73 galibiyeti bulunuyor.

📺EL CLASICO CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN📺

Tüm turnuvalarda ezeli rakibi Barcelona'ya karşı oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Real Madrid, son olarak geçen sezon 20 Mart'ta evinde oynadıkları maçta Katalan takımına 4-0 mağlup oldu.

REAL MADRID - BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E. Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati