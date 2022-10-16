Liverpool'da Muhammed Salah istatistiklerde Steven Gerard'ı geride bıraktı!

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, evinde Manchester City'yi konuk etti. Dev mücadeleyi Liverpool, Salah'ın golü ile 1-0 kazanmayı başardı. Mısırlı yıldız bu golle beraber Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerard'ın 120 gollük istatistiğini geride bıraktı ve 128 gollü Robbie Fowler'ın ardından ikinci sırada kendine yer buldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2022- 00:13