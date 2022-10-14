La Liga'nın 8. haftasında heyecan devam ediyor. Vallecano sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Vallecano ile Getafe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vallecano - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALLECANO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vallecano - Getafe maçı 14 Ekim Cuma saat 22:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.