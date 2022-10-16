Lazio 0-0 Udinese (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi'nin 10. haftasında Lazio sahasında Udinese ile golsüz berabere kaldı. Udinese'de Tolgay Arslan, yedekler arasında başladığı maçta 70. dakikada Makengo'nun yerine oyuna dahil oldu ve son bölümde görev yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2022- 18:16