Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Köln sahasında Augsburg'la karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte Augsburg'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Almanya Bundesliga'nın 10. hafta karşılaşmasında Köln ile Augsburg kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Köln'e galibiyeti getiren golleri Tigges (2) ve Huseinbasic kaydetti. Augsburg'un golleri ise Niederlechner ve Caligiuri'den geldi. Ayrıca konuk takımın Gruezo ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonucun ardından Köln 16 puana yükseldi. Augsburg ise 4 maç sonra kaybetti ve 13 puanda kaldı.

Ligin 11. haftasında Köln deplasmanda Mainz'e konuk olacak. Augsburg ise Leipzig'i ağırlayacak.