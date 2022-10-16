Hellas Verona - Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Hellas Verona sahasında Milan'ı konuk edecek. Hellas Verona - Milan maçıyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Hellas Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Hellas Verona - Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Milan maçı 16 Ekim Pazar günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona

Montipo; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud