Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 10. hafta karşılaşmasında Werder Bremen ile Mainz kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Werder Bremen - Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
WERDER BREMEN - MAINZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Werder Bremen - Mainz maçı 15 Ekim Cumartesi günü saat 16:30'da başlayacak ve Tivibu Spor 3'ten canlı yayınlanacak.
WERDER BREMEN - MAINZ MUHTEMEL 11'LER:
Werder Bremen: Pavlenka; Stark, Veljkovic, Friedl; Weiser, Schmid, Gross, Gruev, Jung; Fullkrug, Ducksch
Mainz: Zentner; Bell, Hack, Caci; Da Costa, Barreiro, Kohr, Aaron; Lee, Ingvartsen; Onisiwo