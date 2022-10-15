Werder Bremen - Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Werder Bremen - Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. hafta maçında Werder Bremen ile Mainz kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Werder Bremen - Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte detaylar....

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:30