Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. hafta maçında Wolfsburg ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:30