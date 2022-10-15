Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Ligin 10. hafta maçında Wolfsburg ile Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2022- 10:30
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Wolfsburg sahasında M'Gladbach'ı konuk edecek.
Volkswagen Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Benjamin Cortus düdük çalacak.
İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
WOLFSBURG - M'GLADBACH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolfsburg - M'Gladbach maçı BeIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.