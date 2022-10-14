Ozan Kabak'tan transfer itirafı! "Schalke 04 performansı..."

Kariyerine Hoffenheim'da devam eden milli futbolcumuz Ozan Kabak'tan kariyerine dair flaş açıklama geldi. Kabak, "Burada çok mutluyum çünkü buraya adapte olmamda bana yardımcı oldular. Her maç sahada olmak ve daha iyiye gitmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 16:13