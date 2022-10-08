Reims PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Reims PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 10. hafta karşılaşmasında namağlup lider Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Reims'e konuk olacak. Mücadele öncesinde Paris ekibi kazanıp liderliğini devam ettirmek isterken, Reims ise 4 maçlık galibiyet serisini noktalama peşinde... Peki; Reims-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:00