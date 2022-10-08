Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Reims ile PSG karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
REIMS PSG MUHTEMEL 11'LER
Reims: Diouf; Gravillon, Agbadou, Abdelhamid; Busi, Munestri, Lopy, Locko; Doumbia; Zeneli, Balogun.
PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.
REIMS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Reims ile PSG arasında oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayınlanacak.