Karabükspor amatöre düşürüldü!

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden ve son yıllarda yaşadığı maddi sıkıntılarla düşüşe geçen Karabükspor Bölgesel Amatör Lig'e üst üste iki maça çıkmayınca bir alt ligde düşürüldü.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2022- 14:37