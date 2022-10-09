Monza - Spezia CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Monza ile Spezia kozlarını paylaşıyor. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.10.2022- 16:10 Güncelleme Tarihi: 09.10.2022- 16:10