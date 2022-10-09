İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta karşlaşmasında Monza ile Spezia kozlarını paylaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
MONZA - SPEZIA 11'LER:
Monza: Gregorio, Izzo, Mari, Caldirola, Cıurria, Rovella, Sensi, Carlos, Pessina, Caprari, Gytkjaer
Spezia: Dragowski, Holm, Ampadu, Bourabia, Gyasi, Kiwior, Nzola, Bastoni, Kovalenko, Agudelo, Nikolaou
MONZA - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monza - Spezia maçı 9 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.