AMPUTE MİLLİ TAKIM YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Bu yıl 17. kez düzenlenen Dünya Ampute Kupası'nda yarı finalde yarışacak olan Ampute Milli Futbol Takımımız, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Son 16 Turun'da rakibi Meksika'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ve rakibi Fas'ı da 4-1 yenmesinin ardından adını yarı finale yazdıran ay yıldızlıların maçı öncesi Türkiye - Özbekistan Ampute futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...
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TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN AMPUTE FUTBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ampute Milli Takımımız 7 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta yapılacak heyecan dolu karşılaşma TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız'dan naklen canlı yayınlanacak.
Son 16 Turu'nda Meksika'yı geçen Milliler, grup maçlarında Fransa'ya 3-0, Liberya'ya 5-0 üstünlük sağlarken, son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Çeyrek finaldeki rakibimiz Fas ise D Grubu'nda İrlanda'yı 6-0 yenerken, Brezilya'ya 2-0 mağlup oldu. Fas gruptaki son maçında İran'la 0-0 berabere kalarak, en iyi üçüncüler klasmanından son 16 Turu biletini aldı.
Gerçekleşen çeyrek finalde Ay Yıldızlılar Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finalde Özbekistan ile karşılaşmaya hak kazandı. Millilere yarı finali getiren golleri 11. ve 28. dakikalarda Rahmi Özcan, 33 ve 50. dakikalarda ise Kemal Güleş kaydetti.