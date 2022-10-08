Milan - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Milan - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Milan ile Juventus kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini arama motorlarında aratıyor. Peki Milan - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:00