İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta karşlaşmasında Milan ile Juventus kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor.
MILAN - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Milan - Juventus karşılaşması 8 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Krunic, Diaz, Leao; Giroud.
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.