Marsilya Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Marsilya Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 10. hafta karşılaşmasında Marsilya sahasında Ajaccio ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip maçtan 3 puanla ayrılıp yenilmezlik serisini korumak isterken, Ajaccio ise kötü gidişe son verme peşinde... Peki; Marsilya-Ajaccio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022- 10:00