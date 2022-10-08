Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya ile Ajaccio karşı karşıya gelecek. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
MARSILYA AJACCIO MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Lopez; Gigot, Toure, Mbemba; Clauss, Guendouzi, Rongier, Harit; Payet, Gerson; Sanchez.
Ajaccio: Sollacaro; Alphonse, Avinel, Vidal, Diallo; Youssouf, Coutadeur, Nouri, Mangani; El Idrissy, Touzghar.
MARSILYA - AJACCIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Marsilya ile Ajaccio arasında oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.