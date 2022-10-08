Maxi Lopez'den Wanda Nara için ağır sözler!

Maxi Lopez, eski eşi Wanda Nara ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin eşi Nara ile ilgili flaş ifadeler kullanan Lopez, "Eski bir araba kullanıyordum şu an ise Ferrari kullanıyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 15:21