Maxi Lopez ve Wanda Nara 2008 yılında evlenmiş fakat Arjantinli model Lopez'i Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirdi.
Maxi Lopez'den Wanda Nara için ağır sözler!
Maxi Lopez, eski eşi Wanda Nara ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin eşi Nara ile ilgili flaş ifadeler kullanan Lopez, "Eski bir araba kullanıyordum şu an ise Ferrari kullanıyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Şu sıralar Mauro Icardi ile ilişkisi sallantıda olan Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını açıkladığı gün eski eşi Maxi Lopez'i sosyal medyadan takibe alarak şaşırtan bir hamlede bulundu.
Maxi Lopez de Wanda Nara'nın takibine karşılık verince magazin dünyası sallandı. Uzun süredir Wanda Nara hakkında açıklama yapmayan Maxi Lopez, eski eşi hakkında yıllar sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.