İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 9. hafta karşlaşmasında Bologna ile Sampdoria kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi futbolseverler, maçın yayın bilgilerini merak ediyor.
BOLOGNA - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Bologna - Sampdoria karşılaşması 8 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Sansone, Soriano, Orsolini; Arnautovic
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Augello; Rincon, Vieira; Djuricic, Sabiri, Gabbiadini; Caputo