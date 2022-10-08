Bologna - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Bologna - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Bologna ile Sampdoria kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, mücadelenin yayın bilgilerini arama motorlarında aratıyor. Peki Bologna - Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.10.2022- 10:00