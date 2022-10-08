Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Getafe sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Getafe ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Real Madrid maçı 8 Ekim Cumartesi saat 22:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

GETAFE - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Getafe

Soria; Suarez, Dakonam, Duarte, Alvarez, Iglesias; Alena, Milla, Algobia; Unal, Mayoral

Real Madrid

Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius