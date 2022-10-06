Premier Lig'de henüz çok genç yaşına rağmen rekorlar kıran ve dünya çapında gündemin en üst sıralarında yer alan Erling Haaland büyük alkış alıyor.
Yıldız oyuncu Erling Haaland'da dikkat çeken detay! Yolu Türkiye'den geçti
Dortmund forması giyen Haaland yaz transfer döneminde Manchester City'e transfer olmuş ve gösterdiği performansla dünya basınının gündemine oturmuştu. Yıldız golcüyle alakalı dikkat çeken bir detay var... Halaand'ın yolunun Türkiye'den geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Norveçli oyuncu gösterdiği başarılı performansla futbol dünyasının gündemine oturdu.
Futbolcu Manchester City ve Norveç Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi haline gelmiş durumda.