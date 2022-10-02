Schalke 04 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Schalke 04 ile Augsburg Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Schalke 04 - Augsburg maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Schalke 04 - Augsburg karşılaşmasının detayları haberimizde...
Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Schalke 04 ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SCHALKE 04 - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Schalke 04 - Augsburg maçı 2 Ekim Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.