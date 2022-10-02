Schalke 04 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 ile Augsburg Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Schalke 04 - Augsburg maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Schalke 04 - Augsburg karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022- 17:00