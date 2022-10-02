İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City sahasında Manchester united ile karşı karşıya geliyor. Dev derbinin canlı anlatımı haberimizde...
MAN. CITY - MAN. UNITED İLK 11'LER
M. City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish, Haaland.
M. United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, McTominay, Eriksen, Fernandes, Antony, Sancho, Rashford.
MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester City ile Manchester United arasında oynanan derbi, saat 16.00'da başladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.