Manchester City Manchester United maçı CANLI İZLE (Manchester City-Manchester United canlı anlatım)

İngiltere Premier Lig'in 8. haftası Manchester derbisine sahne oluyor... Ligde namağlup durumda bulunan Manchester City, 4 maçlık galibiyet serisi oluşturan Manchester United'ı konuk ediyor. Peki, Manchester şehri maviye mi boyanacak yoksa kırmızıya mı? Manchester City-Manchester United maçının tüm detayları ve derbinin CANLI ANLATIMI haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2022- 17:20