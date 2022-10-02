İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Girona sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Girona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Girona ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Real Sociedad maçı 2 Ekim Pazar saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.