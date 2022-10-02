Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Celta Vigo sahasında Real Betis'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Celta Vigo ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Real Betis maçı 2 Ekim Pazar saat 17.15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo

Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Tapia; Rodriguez, Beltran, Perez; Aspas, Larsen

Real Betis

Silva; Montoya, Pezzella, Felipe, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Rodri, Canales, Henrique; Iglesias