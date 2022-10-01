Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Leipzig ile Bochum Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Leipzig - Bochum maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Leipzig - Bochum karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022- 16:00