Leipzig - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Leipzig ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, eipzig - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEIPZIG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leipzig - Bochum maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
LEIPZIG - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Leipzig
Gulasci; Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum; Kampl, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Nkunku; Werner
Bochum
Riemann; Osei-Tutu, Gamboa, Masovic, Ordets, Soares; Losilla, Osterhage, Holtmann; Hofmann, Zoller