Freiburg - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Freiburg ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FREIBURG - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Freiburg - Mainz maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.
FREIBURG - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Freiburg
Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Kyereh, Grifo; Gregoritsch
Mainz
Zentner; Widmer, Bell, Leitsch; Fernandes, Barreiro, Kohr, Caricol; Fulgini, Lee; Onisiwo