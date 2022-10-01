Crystal Palace 1-2 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Crystal Palace sahasında Chelsea'yi konuk eti. Maçta gülen taraf yeni hocasıyla ilk karşılaşmasına çıkan Chelsea oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 01.10.2022- 19:29
Crystal Palace'ın golünü 7. dakikada Odsonne Edouard kaydetti. Chelsea'nin golleri 38. dakikada Pierre Aubameyang ve 90. dakikada Conor Gallagher'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Chelsea puanını 13'e yükseltti. Crystal Palace 6 puanda kaldı.