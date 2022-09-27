Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kocaelispor sahasında Ayvalıkgücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Ayvalıkgücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2022- 09:44