Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Ampute Milli Takım'ımız Ülker Stadyumu'nda Fransa ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'mız, Fransa ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Fransa maçı 30 Eylül Cuma günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.