Angers - Marsilya maçı CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Angers ile Marsilya kozlarını paylaşıyor.
Angers ilk 8 hafta sonunda topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor. 20 puanı bulunan Marsilya ise 2. sırada yer alıyor.
Angers - Marsilya maçı beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanıyor.
Marsilya forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
ANGERS - MARSİLYA İLK 11'LER
Angers: Fofana, Valery, Hountondji, Blazic, Doumbia, Mendy, Bentaleb, Ounahi, Hunou, Boufal, Sima
Marsilya: Lopez, Mbemba, Gigot, Balerdi, Guendouzi, Veretout, Kabore, Clauss, Payet, Gerson, Suarez