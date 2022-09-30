Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Bayern Münih ile Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Bayern Münih - Bayer Leverkusen karşılaşmasının detayları haberimizde...
Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Bayern Münih ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı 29 Eylül Pazar günü saat 21.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.