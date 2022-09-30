Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih ile Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Bayern Münih - Bayer Leverkusen karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2022- 09:30