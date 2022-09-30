Porto - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Ligi
Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto sahasında Braga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Porto - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Portekiz Ligi'nde heyecan başlıyor. Porto ile Braga 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PORTO - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Porto - Braga maçı 30 Eylül Cuma günü saat 23:15'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.