Porto - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Portekiz Ligi

Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Porto sahasında Braga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Porto - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Portekiz Ligi'nde heyecan başlıyor. Porto ile Braga 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Porto - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Braga maçı 30 Eylül Cuma günü saat 23:15'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.