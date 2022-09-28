Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Şanlıurfaspor sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Şanlıurfaspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 09:00