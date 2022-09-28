Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kırklarelispor sahasında Siirt İl Özel İdaresi'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kırklarelispor - Siirt İl Özel İdaresi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.09.2022- 09:00