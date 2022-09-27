İnegölspor - Ağrı 1970 spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

İnegölspor - Ağrı 1970 spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. İnegölspor sahasında Ağrı 1970 spor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İnegölspor - Ağrı 1970 spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.09.2022- 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022- 10:00