İnegölspor - Ağrı 1970 spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. İnegölspor sahasında Ağrı 1970 spor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İnegölspor - Ağrı 1970 spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında İnegölspor ile Ağrı 1970 spor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, İnegölspor - Ağrı 1970 spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İNEGÖLSPOR - AĞRI 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İnegölspor - Ağrı 1970 spor maçı 27 Eylül Salı günü saat 13:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak.