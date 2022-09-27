Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm CANLI İZLE ATV - ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle

ATV ekranlarında yeni başlayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, ikinci bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen ikinci bölüm için ise dizinin hayranları arama motorlarında, "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm İZLE, Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm canlı izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle" gibi araştırmaları yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümü...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM İZLE | Efsane kadrosu ve sevilen konusuyla, daha ilk bölümden milyonları ekrana kilitleyen atv'nin yeni sezon dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 2. bölümüyle izleyicileriyle yeniden bulştu. Yeni bölümde neler olacağını merak eden dizi hayranları, arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm İZLE | Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölüm CANLI İZLE ATV konularını soruşturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 2. yeni bölüm...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM İZLE

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜM KONUSU

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.

Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam).