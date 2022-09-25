Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson Türkiye galibiyetini değerlendirdi: Özgüvenimiz artıyor!
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Faroe Adaları deplasmanına konuk oldu. Milliler, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonunda Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson, maçı değerlendirdi. İşte o sözler...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 26.09.2022- 00:25
"ÖZGÜVENİMİZ ARTIYOR"
Ericson, 2-1'lik sürpriz galibiyet sonunda, "Türkiye gibi takımlara karşı galip gelmek özgüvenimizi yükseğe çıkarıyor. FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkmak için önemli bir maçtı." ifadelerini kullandı.