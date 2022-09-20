Karagümrükspor'un Süper Lig'e çıktığı kadrosunda yer alan ve başarılı Futbol sergileyen geleceğin büyük yıldızlarından olarak gösterilen, Murat Sarıgül tekniği, oyun zekası ve duran toplardaki ustalığı ile ön plana çıkıyordu. Bambaşka bir kariyeri olması beklenen Murat Sarıgül, beklenen patlamayı bir türlü yakalayamayınca profesyonel lig macerası çok kısa sürdü.

2020-21 sezonunda Karagümrük'te Süper Lig'de 3 Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Murat hazırlık maçlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynamıştı. Geçen sezon 2. Lig'de şampiyon olan Bodrumspor'da 4 resmi maça çıkan genç futbolcu Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a transfer olsa da burada şans bulamadı.

Murat Sarıgül şansızlıklar arkasını bırakmayınca 2022-2023 futbol sezonu için Küçükçekmece Sinopspor'un teklifini kabul etti.