Türkiye 5-1 Azerbaycan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında U19 Milli Takımımız, Azerbaycan'ı 5-1 mağlup etti. 8. dakikada Ayberk Karapo'nun attığı golle öne geçen millilerimizin diğer gollerini 10 ve 83. dakikalarda Hamza Akman, 28. dakikada penaltıdan Burak İnce, 76. dakikada Emir Ortakaya kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.09.2022- 15:17