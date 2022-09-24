Türkiye 5-1 Azerbaycan (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında U19 Milli Takımımız, Azerbaycan'ı 5-1 mağlup etti. 8. dakikada Ayberk Karapo'nun attığı golle öne geçen millilerimizin diğer gollerini 10 ve 83. dakikalarda Hamza Akman, 28. dakikada penaltıdan Burak İnce, 76. dakikada Emir Ortakaya kaydetti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.09.2022- 15:17
U19 TAKIMIMIZ AZERBAYCAN MAÇINDA ŞOV YAPTI
8. dakikada Ayberk Karapo'nun attığı golle öne geçen millilerimizin diğer gollerini 10 ve 83. dakikalarda Hamza Akman, 28. dakikada penaltıdan Burak İnce, 76. dakikada Emir Ortakaya kaydetti. Azerbaycan'ın tek golünü ise 44. dakikada Akhundzade attı.
GRUPTA 4 PUANA ULAŞTIK
Bu sonucun ardından U19 Milli Takımımız 4 puana ulaştı. Bilindiği üzere millilerimiz ilk maçta Lüksemburg ile 4-4 berabere kalmıştı. İlk maçında Bulgaristan'a 1-0 kaybeden Azerbaycan ise puan alamadı.
BİR SONRAKİ RAKİP BULGARİSTAN
Ali Nadir Başkan'ın teknik direktörlüğündeki U19 Milli Takımımız bir sonraki maçını 27 Eylül Salı günü saat 17:00'de Bulgaristan ile oynayacak.
U19 Milli Takımımızın UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor