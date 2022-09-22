Fransa 2-0 Avusturya (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşmasında Fransa, evinde Avusturya'yı ağırladı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-0 ile Fransa oldu. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Giroud kaydetti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 23:48 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022- 00:04