Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovenya sahsında Slovenya - Norveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Slovenya ile Norveç karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovenya - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Norveç maçı 24 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

SLOVENYA - NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slovenya

Oblak; Karnicnik, Bijol, Mevlja, Brekalo, Sikosek; Zajc, Cerin, Kurtic; Sesko, Verbic

Norveç

Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Berge, Thorsby; Elyounoussi, Haaland, Sorloth