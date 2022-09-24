Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ermenistan sahsında Ukrayna 'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Ermenistan ile Ukrayna karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ermenistan - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Ukrayna maçı 24 Eylül Cumartesi günü 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'ta naklen canlı olarak yayınlanacak.

ERMENİSTAN - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ermenistan

Yurchenko; Dashyan, Hambardzumyan, Voskanyan, Mkoyan, Hakobyan; Grigoryan, Babayan, Bayramyan; Zelarayan, Barseghyan

Ukrayna

Trubin; Karavayev, Bondar, Matviyenko, Mykolenko; Zubkov, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Mudryk