Güven Yalçın'a Villarreal kancası!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra yeni bir sözleşmeye imza atmayan Güven Yalçın Genoa'ya imza atmıştı. Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal'in hücum hattı için gözünü 23 yaşındaki futbolcuya çevirdiği aktarıldı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.09.2022- 16:15