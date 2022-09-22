Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Polonya sahasında Hollanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Polonya, Hollanda ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Polonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Hollanda maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.