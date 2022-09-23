Gürcistan 2-0 Kuzey Makedonya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gürcistan Kuzey Makedonya'yı devirdi! Alioski ve Bardhi...

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Gürcistan ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Gürcistan sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Miovski (k.k) ve 64'de Kvaratskhelia kaydetti.

Fenerbahçe'den Ezgjan Alioski mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Trabzonspor'dan Enis Bardhi ise 84 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Gürcistan 13 puana yükseldi ve liderliğini yükseldi. Kuzey Makedonya ise 7 puanda kaldı.

Grubun son maçında Gürcistan deplasmanda Cebelitarık'la karşılaşacak. Kuzey Makedonya ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.