Kazakistan - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kazakistan sahsında Belarus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kazakistan - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kazakistan, Belarus ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kazakistan - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAZAKİSTAN - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kazakistan - Belarus maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.