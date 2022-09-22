UEFA, EURO2028'in 32 takıma yükselmesi için oylamaya gidiyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; UEFA, çeşitli sebeplerden dolayı 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 32 takımla oynanma fikrinde geri adım atsa da henüz net kararını vermediği belirtildi.

Daha önce istekli olan yetkililerin, UEFA'ya bağlı bir komitenin yaptığı araştırma sonucunda fazla takımın yer almasının organizasyonun değerinin düşüreceği sonucuna vardığı ve bunun da UEFA'nın artık sıcak bakmadığı ifade edildi.

55 üye ülkeden oluşan UEFA'nın 2028'den itibaren Avrupa Futbol Şampiyonaları'nı 32 takımla düzenlemek için kasım ayında oylama yapacağı aktarıldı.

EURO2028'in ev sahipliği için finale kalan ülkeler arasında Türkiye, Büyük Britanya ve İrlanda bulunuyor.