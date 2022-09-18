Bochum - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bochum - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bochum ile Köln Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Bochum - Köln maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Bochum - Köln karşılaşmasının detayları haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 17:00