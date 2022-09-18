Bochum - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Bochum ile Köln Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; Bochum - Köln maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler ve Bochum - Köln karşılaşmasının detayları haberimizde...
Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Bochum ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOCHUM - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bochum - Köln maçı 18 Eylül Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.